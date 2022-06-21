В "Базеле" высказались о будущем Чалова

Фото: твиттер Федора Чалова/Автор неизвестен

Глава службы коммуникаций "Базеля" Ремо Майстер рассказал о том, какое будущее может ждать нападающего команды Федора Чалова.

По словам функционера, пока вопрос остается нерешенным.

"Сейчас есть много довольно сложных вопросов, но в данный момент Федор тренируется с командой. Новый главный тренер хотел бы лично посмотреть его в деле, но окончательного решения не принято. Мы сами не знаем, насколько возможно продление соглашения в связи со сложившейся сложной ситуацией", — сказал он.

Судьба Чалого зависит от нового главного тренера команды Александра Фрая. При этом сам российский футболист хотел бы продолжить выступать в швейцарском чемпионате.

Чалов вторую половину сезона-2021/22 играл за швейцарский клуб на правах аренды из ЦСКА. В 16 матчах он забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи.

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