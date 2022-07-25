В "Барселоне" всерьез рассчитывают вернуть Месси

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В "Барселоне" всерьез рассчитывают вернуть Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны"  Жоана Лапорту постарается вернуть Лионеля Месси.

Источник пишет, что на этом настаивает наставник каталонцев Хави.

В то же время известно, что Лапорта и Месси не общались после ухода нападающего во французский клуб.

Ожидается, что окружение президента "Барселоны" будет налаживать контакты с окружением Месси, чтобы с течением времени у них произошел личный разговор.

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