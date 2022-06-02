Успехи Чехии и Швеции, ничья Испании и Португалии: результаты Лиги наций 2 июня

Фото: твиттер сборной Швеции/Автор неизвестен

2 июня состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить победу Чехии над Швейцарией и Швеции над Словенией, а также ничью Испании и Португалии.

Лига А

Группа 2

Испания – Португалия - 1:1 (1:0)

Голы: Мората, 25 - 1:0, Рикарду Орта, 82 - 1:1

Чехия – Швейцария - 2:1 (1:1)

Голы: Кухта, 11 - 1:0, Окафор, 44 - 1:1, Соу, 58 (автогол) - 2:1

Положение команд: Чехия - 3, Испания, Португалия - 1, Швейцария - 0.

Лига В

Группа 2

Израиль – Исландия - 2:2 (1:1)

Голы: Абада, 25 - 1:0, Хельгасон, 42 - 1:1, Сигурдссон, 53 - 1:2, Вейсман, 84 - 2:2

Положение команд: Израиль, Исландия - 1 (1), Албания - 0 (0).

Группа 4

Сербия – Норвегия - 0:1 (0:1)

Гол: Холанд, 25 - 0:1

Словения – Швеция - 0:2 (0:1)

Голы: Форсберг, 39 (с пенальти) - 0:1, Кулушевски, 88 - 0:2

Положение команд: Швеция, Норвегия - 3, Сербия, Словения - 0.

Лига С

Кипр – Косово - 0:2 (0:0)

Голы: Бериша, 65 - 0:1, Жегрова, 78 - 0:2

Северная Ирландия – Греция 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: Бакасетас, 39 - 0:1

Положение команд: Косово, Греция - 3, Северная Ирландия, Кипр - 0.

Группа 4

Болгария – Северная Македония - 1:1 (1:0)

Голы: Десподов, 13 - 1:0, Ристовски, 50 - 1:1

Грузия – Гибралтар - 4:0 (2:0)

Голы: Кварацхелия, 12 - 1:0, Кашия, 33 - 2:0, Микаутадзе, 87 - 3:0, Казаишвили, 88 - 4:0

Положение команд: Грузия - 3, Болгария, Северная Македония - 1, Гибралтар - 0.

Лига D

Группа 2

Эстония – Сан-Марино - 2:0 (2:0)

Голы: Кирсс, 23 - 1:0, Тамм, 32 - 2:0

Положение команд: Эстония - 3 (1), Сан-Марино - 0 (1), Мальта - 0 (0).

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