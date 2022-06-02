Успехи Чехии и Швеции, ничья Испании и Португалии: результаты Лиги наций 2 июня
Фото: твиттер сборной Швеции/Автор неизвестен
2 июня состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить победу Чехии над Швейцарией и Швеции над Словенией, а также ничью Испании и Португалии.
Лига А
Группа 2
Испания – Португалия - 1:1 (1:0)
Голы: Мората, 25 - 1:0, Рикарду Орта, 82 - 1:1
Чехия – Швейцария - 2:1 (1:1)
Голы: Кухта, 11 - 1:0, Окафор, 44 - 1:1, Соу, 58 (автогол) - 2:1
Положение команд: Чехия - 3, Испания, Португалия - 1, Швейцария - 0.
Лига В
Группа 2
Израиль – Исландия - 2:2 (1:1)
Голы: Абада, 25 - 1:0, Хельгасон, 42 - 1:1, Сигурдссон, 53 - 1:2, Вейсман, 84 - 2:2
Положение команд: Израиль, Исландия - 1 (1), Албания - 0 (0).
Группа 4
Сербия – Норвегия - 0:1 (0:1)
Гол: Холанд, 25 - 0:1
Словения – Швеция - 0:2 (0:1)
Голы: Форсберг, 39 (с пенальти) - 0:1, Кулушевски, 88 - 0:2
Положение команд: Швеция, Норвегия - 3, Сербия, Словения - 0.
Лига С
Кипр – Косово - 0:2 (0:0)
Голы: Бериша, 65 - 0:1, Жегрова, 78 - 0:2
Северная Ирландия – Греция 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: Бакасетас, 39 - 0:1
Положение команд: Косово, Греция - 3, Северная Ирландия, Кипр - 0.
Группа 4
Болгария – Северная Македония - 1:1 (1:0)
Голы: Десподов, 13 - 1:0, Ристовски, 50 - 1:1
Грузия – Гибралтар - 4:0 (2:0)
Голы: Кварацхелия, 12 - 1:0, Кашия, 33 - 2:0, Микаутадзе, 87 - 3:0, Казаишвили, 88 - 4:0
Положение команд: Грузия - 3, Болгария, Северная Македония - 1, Гибралтар - 0.
Лига D
Группа 2
Эстония – Сан-Марино - 2:0 (2:0)
Голы: Кирсс, 23 - 1:0, Тамм, 32 - 2:0
Положение команд: Эстония - 3 (1), Сан-Марино - 0 (1), Мальта - 0 (0).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4