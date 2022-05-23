"Тоттенхэм" поборется за форварда "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Габриэла Жезуса/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" вступил в борьбу за бразильского нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвардом интересуется "Арсенал". "Манчестер Сити" может продать бразильца за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Жезус провел за "Манчестер Сити" 41 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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