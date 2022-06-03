"Спартак" выкупил права на полузащитника "Янг Бойз"
Фото: инстаграм "Спартака"\Автор неизвестен
Московский "Спартак" выкупил права на полузащитника Кристофера Мартинса Перейру у швейцарского "Янг Бойз".
Как известно, 25-летний хавбек сборной Люксембурга играл за красно-белых на правах аренды.
Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года, о чем 3 июня сообщил официальный сайт "Спартака".
Во второй части сезона-2021/2022 форвард отыграл в 14 матчах, в которых забил гол и три раза ассистировал партнерам.
В первой части сезона чемпионата Швейцарии 24-летний футболист принял участие в 15 матчах, но результативными действиями не отметился.
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