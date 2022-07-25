"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Краснодаром" (видео)
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Спартака" в клубном официальном канале на YouTube опубликовала лучшие моменты матча 2-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (4:1).
В ролике показали прибытие команды на стадион, а также радость футболистов после победы.
Победу "красно-белым" принесли голы Романа Зобнина, Квинси Промеса и Виктора Мозеса, а также автогол Сергея Бородина.
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