"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Краснодаром" (видео)

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"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Краснодаром" (видео)

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Спартака" в клубном официальном канале на YouTube опубликовала лучшие моменты матча 2-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (4:1).

В ролике показали прибытие команды на стадион, а также радость футболистов после победы.

Победу "красно-белым" принесли голы Романа Зобнина, Квинси Промеса и Виктора Мозеса, а также автогол Сергея Бородина.

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