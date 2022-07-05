Роналду выставил на трансфер свой роскошный самолет
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение продать свой роскошный самолет Gulfstream G200, сообщает The Sun.
По сведениям источника, футболист хочет получить за самолет 25 миллионов евро. Роналду принял решение продать воздушный борт, так как хочет приобрести самолет большей вместимости.
Нынешний самолет 37-летнего Роналду вмещает 8-10 пассажиров. В лайнере есть Wi-Fi, телефон, холодильник, развлекательная зона и другие удобства.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18