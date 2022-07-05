Роналду может перейти в "Барселону"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к португальскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает AS.

По сведениям источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта провел встречу с агентом португальца Жорже Мендешем и обсудил возможный переход Роналду. Лапорта интересовался форвардом еще прошлым летом, но тогда трансфер был невозможен из-за финансовых проблем каталонцев.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в клуб, который играет в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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