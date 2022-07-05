Роналду готов пойти на серьезный шаг ради смены клуба

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду готов снизить зарплату ради перехода в клуб, который способен выиграть Лигу чемпионов, сообщает The Independent.

По сведениям источника, главной мотивацией для футболиста являются не деньги, а завоевание еврокубка или крупного национального трофея. В данный момент зарплата форварда в английском клубе составляет, по разным данным, от 30 до 42 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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