Романцев рассказал, почему Дзюба остается без клуба

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Российский тренер Олег Романцев назвал причины, по которым форвард сборной России Артем Дзюба до сих пор не подписал контракт с новой командой.

"Думаю, он выжидает момент, когда на сто процентов будет уверен, что не ошибся в выборе. Хотя новая команда — это всегда лотерея. Особенно в таком возрасте. Но я уверен, такой шаг будет сделан. Артем — сильный игрок, который мог бы помочь любой команде премьер-лиги. С Дзюбой непросто. Артем — личность, со своим мнением, взглядами, принципами. Но он — Игрок с большой буквы! И этим все сказано. Потому жду его возвращения", - сказал он.

В настоящее время 33-летний Дзюба является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

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