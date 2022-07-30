Романцев рассказал, почему Дзюба остается без клуба
Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Российский тренер Олег Романцев назвал причины, по которым форвард сборной России Артем Дзюба до сих пор не подписал контракт с новой командой.
"Думаю, он выжидает момент, когда на сто процентов будет уверен, что не ошибся в выборе. Хотя новая команда — это всегда лотерея. Особенно в таком возрасте. Но я уверен, такой шаг будет сделан. Артем — сильный игрок, который мог бы помочь любой команде премьер-лиги. С Дзюбой непросто. Артем — личность, со своим мнением, взглядами, принципами. Но он — Игрок с большой буквы! И этим все сказано. Потому жду его возвращения", - сказал он.
В настоящее время 33-летний Дзюба является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.
Не пропустите: Слуцкий высказался о шансах Дзюбы перейти в "Рубин". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Романцев рассказал, почему Дзюба остается без клуба
-
Алекс Фергюсон вернётся к активной работе в "МЮ"
-
В "Барселоне" ответили на слухи о переговорах с Роналду
-
Левандовски обвинил "Баварию" во лжи
-
Зеленский высказался о трансфере Зинченко в "Арсенал"
-
Мбаппе не сыграет в матче за Суперкубок Франции
-
Хави намекнул на возвращение Месси в "Барселону"
-
Стали известны детали побега Варелы из "Динамо"
-
Экс-футболист сборной Англии советует "МЮ" избавиться от Роналду
-
Главные новости дня: 29 июля
-
Гол Стерлинга помог "Челси" обыграть итальянский клуб
-
"Эвертон" разгромил киевское "Динамо"
-
Дортмундская "Боруссия" крупно выиграла в Кубке Германии
-
"Милан" согласовал трансфер хавбека сборной Бельгии
-
Роналду анонсировал свое возвращение на поле
-
"Челси" нацелился на таланта из "Интера"
-
Пике попросил денег у Шакиры и поставил неожиданное условие по детям
-
"Манчестер Сити" надолго теряет основного защитника
-
"РБ Лейпциг" перехватил трансферную цель "Баварии"
-
"Краснодар" победил "Урал" в матче с двумя пенальти