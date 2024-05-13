Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: когда и где смотреть онлайн матч 34-го тура Премьер-лиги

В рамках перенесенного 34 тура Английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сыграет против Ньюкасла. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда смотреть этот матч.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: что нужно знать о матче

Красные дьяволы пока демонстрируют не очень стабильные результаты. В пяти предыдущих играх Юнайтед одержал две победы, ничью и дважды потерпели поражение. Команда Эрика Тен Хага идет на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, в активе Красных дьяволов 54 очка после 36 матчей. Отставание от еврокубковой зоны всего три очка, поэтому они обязательно должны побеждать в этой игре, если хотят пробиться в зону еврокубков.

Сороки - как раз та команда, которая имеет на три пункта больше, чем у Манчестер Юнайтед. Сейчас в активе Ньюкасл Юнайтед 57 очков после 16 игр нынешнего сезона. Они где-то имеют шанс на то, чтобы зацепиться за пятую строчку. Отрыве от пятого места сейчас шесть очков, таким образом, в случае двух побед, они могут обойти Тоттенхэм. В пяти предыдущих играх Сороки показывают хороший футбол: три победы, ничья и одно поражение.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: когда и где состоится матч

Матч перенесенного 34 тура Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед состоится в среду, 21:00 по центральноевропейскому времени. Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах:

Варшава – 21:00

Киев – 22:00

Ереван – 00:00

Астана – 02:00

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.