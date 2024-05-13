Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: когда и где смотреть онлайн матч 34-го тура Премьер-лиги
В рамках перенесенного 34 тура Английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сыграет против Ньюкасла. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда смотреть этот матч.
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: что нужно знать о матче
Красные дьяволы пока демонстрируют не очень стабильные результаты. В пяти предыдущих играх Юнайтед одержал две победы, ничью и дважды потерпели поражение. Команда Эрика Тен Хага идет на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, в активе Красных дьяволов 54 очка после 36 матчей. Отставание от еврокубковой зоны всего три очка, поэтому они обязательно должны побеждать в этой игре, если хотят пробиться в зону еврокубков.
Сороки - как раз та команда, которая имеет на три пункта больше, чем у Манчестер Юнайтед. Сейчас в активе Ньюкасл Юнайтед 57 очков после 16 игр нынешнего сезона. Они где-то имеют шанс на то, чтобы зацепиться за пятую строчку. Отрыве от пятого места сейчас шесть очков, таким образом, в случае двух побед, они могут обойти Тоттенхэм. В пяти предыдущих играх Сороки показывают хороший футбол: три победы, ничья и одно поражение.
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: когда и где состоится матч
Матч перенесенного 34 тура Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед состоится в среду, 21:00 по центральноевропейскому времени. Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.
Время начала матча в разных странах:
- Варшава – 21:00
- Киев – 22:00
- Ереван – 00:00
- Астана – 02:00
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: где смотреть онлайн матч?
В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.
- Армения - Setanta Sports OTT
- Азербайджан - AZ Sport
- Грузия - Setanta Sports OTT
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports OTT
- Кыргызстан - Setanta Sports OTT
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - Setanta Sports OTT
- Польша - Viaplay Poland
- Таджикистан - Setanta Sports OTT
- Туркменистан - Setanta Sports OTT
- Украина – Setanta Sports OTT
- Узбекистан - Setanta Sports OTT
- Эстония - Viaplay Estonia