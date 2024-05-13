EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: когда и где смотреть онлайн матч 34-го тура Премьер-лиги

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: когда и где смотреть онлайн матч 34-го тура Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 08:50
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: когда и где смотреть онлайн матч 34-го тура Премьер-лиги Фото: Reuters/Lee Smith

В рамках перенесенного 34 тура Английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сыграет против Ньюкасла. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда смотреть этот матч.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: что нужно знать о матче

Красные дьяволы пока демонстрируют не очень стабильные результаты. В пяти предыдущих играх Юнайтед одержал две победы, ничью и дважды потерпели поражение. Команда Эрика Тен Хага идет на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, в активе Красных дьяволов 54 очка после 36 матчей. Отставание от еврокубковой зоны всего три очка, поэтому они обязательно должны побеждать в этой игре, если хотят пробиться в зону еврокубков.

Сороки - как раз та команда, которая имеет на три пункта больше, чем у Манчестер Юнайтед. Сейчас в активе Ньюкасл Юнайтед 57 очков после 16 игр нынешнего сезона. Они где-то имеют шанс на то, чтобы зацепиться за пятую строчку. Отрыве от пятого места сейчас шесть очков, таким образом, в случае двух побед, они могут обойти Тоттенхэм. В пяти предыдущих играх Сороки показывают хороший футбол: три победы, ничья и одно поражение.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: когда и где состоится матч

Матч перенесенного 34 тура Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед состоится в среду, 21:00 по центральноевропейскому времени. Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах:

  • Варшава – 21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения - Setanta Sports OTT
  • Азербайджан - AZ Sport
  • Грузия - Setanta Sports OTT
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports OTT
  • Кыргызстан - Setanta Sports OTT
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - Setanta Sports OTT
  • Польша - Viaplay Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports OTT
  • Туркменистан - Setanta Sports OTT
  • Украина – Setanta Sports OTT
  • Узбекистан - Setanta Sports OTT
  • Эстония - Viaplay Estonia
Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед Ньюкасл Премьер-лига Англия
Популярные новости
Прогнозы и ставки на бой Тайсон Фьюри - Александр Усик Новости бокса Сегодня, 09:12 Тайсон Фьюри - Александр Усик прогнозы и ставки на бой
Афера века. Брат-близнец экс-игрока Барсы играл вместо своего звездного родственника Новости футбола Сегодня, 06:26 Афера века. Брат-близнец экс-игрока Барсы играл вместо своего звездного родственника
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:49 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
ВИДЕО. Лионель Месси недоволен новыми правилами в МЛС и высказывает это на камеру Новости футбола Вчера, 03:56 ВИДЕО. Лионель Месси недоволен новыми правилами в МЛС и высказывает это на камеру
СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ Новости футбола 10 мая 2024, 14:06 СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея 10 мая 2024, 04:31 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:38 Кристал Пэлас выставил Баварии за своего тренера сумасшедший ценник Новости футбола Сегодня, 09:30 Сборная из Океании ищет футболистов по объявлению в социальных сетях Новости тенниса Сегодня, 09:29 Победитель Мастерса в Мадриде на следующем турнире сенсационно проиграл квалифаеру Новости бокса Сегодня, 09:12 Тайсон Фьюри - Александр Усик прогнозы и ставки на бой Новости гольфа Сегодня, 09:11 Тайгер Вудс прибыл в Кентукки и начал подготовку к PGA Championship Новости футбола Сегодня, 08:53 Вингер Ньюкасла стал приоритетной целью английского гранда Новости футбола Сегодня, 08:50 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: когда и где смотреть онлайн матч 34-го тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 08:35 Daily Weekend. Ман Юнайтед продолжает пробивать дно, Париж попрощался с Мбаппе Новости футбола Сегодня, 08:05 "У нас есть один вариант - выиграть игру", - главный тренер Ман Сити о матче с Тоттенхэмом Новости футбола Сегодня, 07:49 Челси может обойтись и без распродажи летом. Клуб проворачивает элегантную схему
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Заря – Верес прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Футбол Сегодня Лечче — Удинезе прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Хоккей Сегодня Германия — Швеция прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Хоккей Сегодня Швейцария — Чехия прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Футбол Сегодня Брюгге – Юнион Сент-Жиллуаз прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Футбол Сегодня Фиорентина — Монца прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Футбол Сегодня Барселона – Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Футбол Сегодня Астон Вилла – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Футбол Сегодня Астон Вилла — Ливерпуль прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Футбол Сегодня Барселона — Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года