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Тайгер Вудс прибыл в Кентукки и начал подготовку к PGA Championship

Новости гольфа Сегодня, 09:11
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Тайгер Вудс прибыл в Кентукки и начал подготовку к PGA Championship Фото: https://twitter.com/PGAChampionship

Легендарный американский теннисист Тайгер Вудс примет участие в одном из ведущих турниров по гольфу - PGA Championship.

Он уже прибыл в Кентукки и начал подготовку к этому турниру.

PGA Championship - ежегодный турнир по гольфу, который проводит Ассоциация профессиональных гольфистов Америки. Это один из четырех главных мужских чемпионатов по гольфу. Ранее он проводился в середине августа на третьих выходных перед Днем труда, служа четвертым и последним мужским мейджором гольф-сезона.

Начиная с 2019 года, турнир проводится в мае на выходных перед Днем памяти, как второй крупный турнир сезона после турнира Мастерс в апреле. Это официальное денежное событие в PGA Tour, European Tour и Japan Golf Tour. Призовой фонд этого турнира составляет - 18 миллионов долларов.

К слову, американский гольфист Тайгер Вудс получил специальное приглашение на турнир US Open.

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