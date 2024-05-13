Тайгер Вудс прибыл в Кентукки и начал подготовку к PGA Championship
Легендарный американский теннисист Тайгер Вудс примет участие в одном из ведущих турниров по гольфу - PGA Championship.
Он уже прибыл в Кентукки и начал подготовку к этому турниру.
PGA Championship - ежегодный турнир по гольфу, который проводит Ассоциация профессиональных гольфистов Америки. Это один из четырех главных мужских чемпионатов по гольфу. Ранее он проводился в середине августа на третьих выходных перед Днем труда, служа четвертым и последним мужским мейджором гольф-сезона.
Начиная с 2019 года, турнир проводится в мае на выходных перед Днем памяти, как второй крупный турнир сезона после турнира Мастерс в апреле. Это официальное денежное событие в PGA Tour, European Tour и Japan Golf Tour. Призовой фонд этого турнира составляет - 18 миллионов долларов.
К слову, американский гольфист Тайгер Вудс получил специальное приглашение на турнир US Open.