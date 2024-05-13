Вингер Ньюкасла стал приоритетной целью английского гранда

В нынешнем сезоне вингер Ньюкасла Энтони Гордон приложил свою руку к 22 голам «сорок», и именно своими действиями на поле он привлек внимание именитых клубов.

Как сообщаетDailyStar, 23-летний игрок может вернуться в графство Мерсисайд, откуда он зимой 2023 года перебрался в Ньюкасл, но не в Эвертон, а в Ливерпуль, который интересуется Гордоном. Примечательно, что до 11 лет он воспитывался именно в академии «красных».

Точных сумм издание не называет, но считается, чтобы проверить решительность Ньюкасла удержать свою молодую звезду, хватит и ста миллионов фунтов. Пока остается неясным, готовы ли в Ливерпуле выкладывать такую сумму.

Гордон в нынешнем сезоне провел 47 матчей за Ньюкасл, в которых забил 11 голов и отдал столько же результативных передач.Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.