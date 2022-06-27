"Реал" определился с ценами на Асенсио и Себальоса
Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" в летнее трансферное окно может продать полузащитников Марко Асенсио и Дани Себальоса, сообщает Goal.com.
По сведениям источника, королевский клуб хочет получить за Асенсио 30-35 миллионов евро, а за Себальоса - 12-15 миллионов евро. Контракты обоих игроков истекают через год, поэтому их продажи вполне вероятны. Впрочем, не исключается, что "Реал" продлит контракты с обоими хавбеками, но проблемой являются их финансовые требования, так как Асенсио и Себальос требуют повышения зарплаты.
В минувшем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. На счету 25-летнего Себальосу один голевой пас в 18 поединках.
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|Команда
|М
|О
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14