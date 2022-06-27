"Реал" определился с ценами на Асенсио и Себальоса

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" в летнее трансферное окно может продать полузащитников Марко Асенсио и Дани Себальоса, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, королевский клуб хочет получить за Асенсио 30-35 миллионов евро, а за Себальоса - 12-15 миллионов евро. Контракты обоих игроков истекают через год, поэтому их продажи вполне вероятны. Впрочем, не исключается, что "Реал" продлит контракты с обоими хавбеками, но проблемой являются их финансовые требования, так как Асенсио и Себальос требуют повышения зарплаты.

В минувшем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. На счету 25-летнего Себальосу один голевой пас в 18 поединках.

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