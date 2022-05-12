ПСЖ все еще не принял решение по Погба

Фото: твиттер Погба\Автор неизвестен

Руководство "Пари Сен-Жермен" все еще не приняло решение по поводу подписания французского хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и поэтому не ведет активных переговоров с представителями игрока, сообщает издание RMC Sport.

Напомним, что контракт полузащитника с английским клубом истекает уже в конце нынешнего сезона.

По информации источника, перед возможным подписанием Погба парижанам необходимо решить внутренние проблемы и расстаться с несколькими своими футболистами.

Ранее сообщалось, что в трансфере Поля также заинтересован "Ювентус".

В нынешнем сезоне француз сыграл в 20 матчах АПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.

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