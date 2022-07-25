"ПСЖ" с дублем Неймара уничтожил японский клуб
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Чемпион Франции "ПСЖ" уничтожил японскую "Гамба Осака" со счетом 6:2 в товарищеском матче.
ПСЖ Франция – Гамба Осака Япония 6:2 (4:1, 2:1)
Голы: 1:0 – 28 Сарабия, 2:0 – 32, пенальти Неймар, 2:1 – 34 Курокава, 3:1 – 37 Мендеш, 4:1 – 39 Месси, 5:1 – 60 Неймар, 5:2 – 70 Yamami, 6:2 – 86, пенальти Мбаппе.
ПСЖ – Доннарумма, Хакими (Эбимбе, 72), Рамос (Данилу Перейра, 72), Маркиньос (Керер, 72), Кимпембе (Диалло, 72), Мендеш (Бернат, 61), Верратти (Паредес, 61), Витинья (Гуйе, 72), Сарабия (Мбаппе, 61), Месси (Икарди, 72), Неймар (Калимуэндо, 72).
Гамба Осака – Хигасигути (Kato, 77), Седзи, Миура (Фудзихару, 46), Fukuoka (Такао, 46), Курокава (Yamami, 61), Оносе (Yanagisawa, 46), Курата (Сайто, 46), Исиге (Nakamura, 46; Агияр, 77), Дауан (Окуно, 46), Месино (Веллингтон, 60), Судзуки (Леандро, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|2
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|Ренн
|28
|50
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|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13