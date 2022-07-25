"ПСЖ" с дублем Неймара уничтожил японский клуб

Теги псжнеймаргамба осака

"ПСЖ" с дублем Неймара уничтожил японский клуб

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Чемпион Франции "ПСЖ" уничтожил японскую "Гамба Осака" со счетом 6:2 в товарищеском матче.

ПСЖ Франция – Гамба Осака Япония 6:2 (4:1, 2:1)

Голы: 1:0 – 28 Сарабия, 2:0 – 32, пенальти Неймар, 2:1 – 34 Курокава, 3:1 – 37 Мендеш, 4:1 – 39 Месси, 5:1 – 60 Неймар, 5:2 – 70 Yamami, 6:2 – 86, пенальти Мбаппе.

ПСЖ – Доннарумма, Хакими (Эбимбе, 72), Рамос (Данилу Перейра, 72), Маркиньос (Керер, 72), Кимпембе (Диалло, 72), Мендеш (Бернат, 61), Верратти (Паредес, 61), Витинья (Гуйе, 72), Сарабия (Мбаппе, 61), Месси (Икарди, 72), Неймар (Калимуэндо, 72).

Гамба Осака – Хигасигути (Kato, 77), Седзи, Миура (Фудзихару, 46), Fukuoka (Такао, 46), Курокава (Yamami, 61), Оносе (Yanagisawa, 46), Курата (Сайто, 46), Исиге (Nakamura, 46; Агияр, 77), Дауан (Окуно, 46), Месино (Веллингтон, 60), Судзуки (Леандро, 46).

Не пропустите: "Милан" вступил в борьбу за Неймара. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Барселоне" всерьез рассчитывают вернуть Месси

В "Барселоне" всерьез рассчитывают вернуть Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов