ПСЖ предложил "Манчестер Сити" суперобмен
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" хочет обменять бразильского нападающего Неймара на португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву, сообщает Get French Football News.
По сведениям источника, английский клуб отказался от данного предложения, так как наставник "горожан" Хосеп Гвардиола посчитал, что данный переход испортит командную атмосферу.
Ранее сообщалось, что на Силву претендует "Барселону", но "Манчестер Сити" требует за игрока порядка 90-100 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|27
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|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18