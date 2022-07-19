ПСЖ предложил "Манчестер Сити" суперобмен

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" хочет обменять бразильского нападающего Неймара на португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, английский клуб отказался от данного предложения, так как наставник "горожан" Хосеп Гвардиола посчитал, что данный переход испортит командную атмосферу.

Ранее сообщалось, что на Силву претендует "Барселону", но "Манчестер Сити" требует за игрока порядка 90-100 миллионов евро.

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