ПСЖ предложил "Манчестер Сити" суперобмен

Теги псжманчестер ситибернарду силванеймар

ПСЖ предложил "Манчестер Сити" суперобмен

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" хочет обменять бразильского нападающего Неймара на португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, английский клуб отказался от данного предложения, так как наставник "горожан" Хосеп Гвардиола посчитал, что данный переход испортит командную атмосферу.

Ранее сообщалось, что на Силву претендует "Барселону", но "Манчестер Сити" требует за игрока порядка 90-100 миллионов евро.

Не пропустите: ПСЖ нашел замену Кимпембе в Португалии. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду занимается увеличением пениса

Роналду занимается увеличением пениса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов