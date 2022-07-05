"ПСЖ" объявил о назначении Гальтье

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"ПСЖ" объявил о назначении Гальтье

Фото: сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен

"ПСЖ" объявил о назначении Кристофа Гальтье на должность главного тренера.

55-летний француз в последний год работал в "Ницце", а в Париже он сменил Маурисио Почеттино.

Соглашение специалиста рассчитано до лета 2024 года.

"Ницца" получит за тренера около 10 миллионов евро компенсации.

Гальтье также тренировал "Лилль" и "Сент-Этьен".

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