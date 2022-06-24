Один из лидеров "Шахтера" может перейти в "Ниццу"

Фото: твиттер Манора Соломона/Автор неизвестен

"Ницца" проявляет интерес к израильскому полузащитнику "Шахтера" Манору Соломону, сообщает Le10sport.

По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Шахтер" оценивает игрока в 10 миллионов евро. Хавбеком также интересуется "Фулхэм".

В минувшем сезоне 22-летний Соломон провел за "Шахтер" 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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