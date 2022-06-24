Один из лидеров "Шахтера" может перейти в "Ниццу"
Фото: твиттер Манора Соломона/Автор неизвестен
"Ницца" проявляет интерес к израильскому полузащитнику "Шахтера" Манору Соломону, сообщает Le10sport.
По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Шахтер" оценивает игрока в 10 миллионов евро. Хавбеком также интересуется "Фулхэм".
В минувшем сезоне 22-летний Соломон провел за "Шахтер" 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.
Не пропустите: "Шахтер" определился со страной базирования. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Рома" назвала "Тоттенхэму" цену на Дзаньоло
-
"Барселона" может арендовать Кунде
-
Фабрегас может оказаться в Бразилии
-
Хавбек ПСЖ Эррера оценил шансы Неймара на "Золотой мяч"
-
Форвард Кухта покинет "Локомотив"
-
Роналду не собирается уходить из "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" согласовал трансфер хавбека сборной Англии
-
Названа причина ухода Рангника из "Манчестер Юнайтед"
-
Один из лидеров "Шахтера" может перейти в "Ниццу"
-
"Челси" намерен купить одного из лидеров "Аякса"
-
"Баварию" удивило предложение подписать Роналду
-
"Тоттенхэм" ведет переговоры по Лангле
-
Погребняк больше не будет играть в РПЛ
-
Фанаты ЦСКА бойкотируют матчи РПЛ
-
РФС и РПЛ публично осудили давление на российский футбол со стороны ФИФА
-
Агент назвал клуб РПЛ, в который может перейти Дзюба
-
Сёмин высказался по поводу тяжелой травмы Жемалетдинова
-
Сборная России нашла соперников на осенние матчи
-
Жемалетдинов из-за травмы не сыграет в этом году
-
В "Зените" высказались о будущем Юри Алберто
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13