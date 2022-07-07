Один из лидеров "Реала" расстался с беременной подругой

Фото: твиттер Эдера Милитао/Автор неизвестен

Бразильский защитник мадридского "Реала" Эдер Милитао расстался с моделью Каролиной Лимой, которая ждет от него ребенка. Пара отправилась вместе в отпуск, но вскоре прекратила отношения.

"У нас были трудные отношения. После возвращения из поездки я искала его и пыталась все уладить. Но оказалось, что любовные отношения не работают. Я решила прекратить их, и, думаю, что это было лучшее решение. Мы не потеряем связь благодаря Сесилии, которая станет приоритетом в нашей жизни. Мы должны стать хорошими родителями для нее", - приводит слова Лимы Marca.

Милитао и Лима встречались с 2021 года. Ранее она встречалась с нападающим ПСЖ Неймаром.

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