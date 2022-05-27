Нето хочет покинуть "Барселону"

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Нето хочет покинуть "Барселону"

Фото: твиттер Нето\Автор неизвестен

Бразильский вратарь "Барселоны" Нето хочет покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Ферран Мартинес, сине-гранатовые могут отпустить бразильца за сумму, близкую к 6,5 миллионам евро.

По информации источника, у "Барсы" есть хороший список вратарей, за которыми они следили в последние месяцы, но прямо сейчас есть другие приоритеты.

Отмечается, что на данный момент в клубе считают, что Иньяки Пенья займет место второго вратаря, а Арнау Тенас может уйти в аренду.

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