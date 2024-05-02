Президент Дженоа оценил возможность трансфера Гудмундссона летом

Одним из вероятных трансферов Ювентуса в линии нападения летом может стать форвард Дженоа Альберт Гудмундссон, и как считает президент «грифонов» Альберто Дзангрилло, было бы глупо удерживать его в команде:

«Он молод, серьезен и, не стоит отрицать, хочет развить амбиции, которые мы не можем гарантировать в данный момент. У него есть национальный и международный рынок, это правильно для обеих сторон, чтобы сделать оценки, главное - конечный результат.

Интер? Я не занимаюсь этими вопросами, пусть игрок мечтает, а мы оставляем за собой право правильно действовать на рынке. Мы научились любить наших ребят, мы можем заключать хорошие сделки и думать, что через несколько лет Альберт сможет сказать: «Если бы не Дженоа, меня бы здесь не было», – цитирует босса ДженоаTuttosport.