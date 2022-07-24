Названа причина выбора Кунде "Барселоны" вместо "Челси"

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

Защитник "Севильи" и сборной Франции Жюль Кунде принял решение перейти в "Барселону", а не в "Челси", сообщает COPE.

По сведениям источника, футболист провел беседы с главными тренерами команд Хави Эрнандесом и Томасом Тухелем. По результатам разговоров, француз посчитал, что проект каталонского клуба является более перспективным. Ожидается, что Кунде перейдет в "Барселону" за 50-60 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Кунде провел за "Севилью" 44 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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