"Наполи" расстался с лучшим бомбардиром в истории клуба
Фото: твиттер Дриса Мертенса/Автор неизвестен
Пресс-служба неаполитанского "Наполи" на официальном сайте объявила об уходе бразильского нападающего Дриса Мертенса.
Контракт футболиста с клубом истек и стороны не договорились о продлении соглашения. Таким образом, форвард стал свободным агентом.
35-летний Мертенс является лучшим бомбардиром в истории "Наполи". Всего он провел за клуб 397 матчей во всех турнирах, забил 148 голов и отдал 90 результативных передач.
Не пропустите: В "Интере" назвали причину отказы от Дибалы. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Наполи" расстался с лучшим бомбардиром в истории клуба
-
"Реал" - "Барселона" - 0:1 (видеообзор)
-
Защитник московского "Динамо" тайно сбежал из России
-
"Химки" разнесли "Пари НН" в матче РПЛ
-
"Зенит" готовит трансфер игрока сборной Колумбии
-
Полузащитник ЦСКА переходит в "Лечче"
-
"Барселона" минимально обыграла "Реал"
-
Холанд забил первый гол за "Манчестер Сити"
-
"Спартак" разгромил "Краснодар" в матче РПЛ
-
ПСЖ разгромил японский клуб
-
"Манчестер Юнайтед" без Роналду упустил победу над "Астон Виллой"
-
ЦСКА разгромил "Сочи" в матче РПЛ
-
"Барселона" смогла перехватить Кунде у "Челси"
-
Зинченко провёл первую тренировку в "Арсенале"
-
Трансфер Кейна в "Баварию" откладывается
-
"Барселона" собирается побороться за победу в Лиге чемпионов
-
Вернер собирается покинуть "Челси"
-
В "Зените" высказались о крупной победе в РПЛ
-
Главные новости дня: 22 июля
-
В "Интере" назвали причину отказы от Дибалы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17