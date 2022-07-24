"Наполи" расстался с лучшим бомбардиром в истории клуба

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"Наполи" расстался с лучшим бомбардиром в истории клуба

Фото: твиттер Дриса Мертенса/Автор неизвестен

Пресс-служба неаполитанского "Наполи" на официальном сайте объявила об уходе бразильского нападающего Дриса Мертенса.

Контракт футболиста с клубом истек и стороны не договорились о продлении соглашения. Таким образом, форвард стал свободным агентом.

35-летний Мертенс является лучшим бомбардиром в истории "Наполи". Всего он провел за клуб 397 матчей во всех турнирах, забил 148 голов и отдал 90 результативных передач.

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