Месси и Мбаппе поссорились из-за Неймара

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

В "Пари Сен-Жермен" произошел конфликт между лидерами команды Лионелем Месси и Килианом Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболисты придерживаются разного мнения по поводу будущего в команде бразильского нападающего Неймара. Мбаппе просит руководство клуба избавиться от бразильца, а Месси настаивает на сохранении Неймара в команде, так как верит, что он еще принесет пользу ПСЖ.

Ранее сообщалось, что 30-летним Неймаром интересуются "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Ювентус" и "Милан".

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