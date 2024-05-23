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Боссы Барселоны интересовались мнением своего игрока по поводу вероятного преемника Хави

Новости футбола Сегодня, 05:17
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Боссы Барселоны интересовались мнением своего игрока по поводу вероятного преемника Хави Боссы Барселоны интересовались мнением своего игрока по поводу вероятного преемника Хави

Многое указывает на то, что несмотря на недавные заявления, главный тренер Барселоны Хави не доработает свой контракт до конца и уйдет из команды уже этим летом. На фоне этого боссы «блауграны» начали поиск преемника и по этому вопросу даже советовались со своими игроками.

Так, Football Espanaсо ссылкой на Cadena Cope сообщает, что Барселона интересовалась мнением о самом вероятном кандидате на пост главного тренера Хансе-Дитере Флике у полузащитника команды Илкая Гюндогана, который пересекался с ним в национальной команде.

Игрок же ответил, что как личность он прекрасен, но ему не хватает немного жёсткости, если сравнивать 59-летнего тренера с его соотечественником Томасом Тухелем.

Считается, что в Барселоне Флик уже будет иметь хорошие отношения с Робертом Левандовским, с которым он сотрудничал в Баварии, а также Гюндоганом и Марк-Андре тер Штегеном, которыми он руководил в бытность главным тренером сборной Германии.

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