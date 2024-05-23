Боссы Барселоны интересовались мнением своего игрока по поводу вероятного преемника Хави

Многое указывает на то, что несмотря на недавные заявления, главный тренер Барселоны Хави не доработает свой контракт до конца и уйдет из команды уже этим летом. На фоне этого боссы «блауграны» начали поиск преемника и по этому вопросу даже советовались со своими игроками.

Так, Football Espanaсо ссылкой на Cadena Cope сообщает, что Барселона интересовалась мнением о самом вероятном кандидате на пост главного тренера Хансе-Дитере Флике у полузащитника команды Илкая Гюндогана, который пересекался с ним в национальной команде.

Игрок же ответил, что как личность он прекрасен, но ему не хватает немного жёсткости, если сравнивать 59-летнего тренера с его соотечественником Томасом Тухелем.

Считается, что в Барселоне Флик уже будет иметь хорошие отношения с Робертом Левандовским, с которым он сотрудничал в Баварии, а также Гюндоганом и Марк-Андре тер Штегеном, которыми он руководил в бытность главным тренером сборной Германии.