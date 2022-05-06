Мбаппе склоняется к уходу из ПСЖ
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, по всей видимости, покинет команду, сообщает L’Équipe.
По сведениям источника, футболист склоняется к уходу из клуб и в ближайшие дни проведет встречу с руководством мадридского "Реала". Контракт форварда с парижанами истекает летом, поэтому он может достаться королевскому клубу бесплатно.
Ранее издание Le Parisien сообщало, что Мбаппе решил продлить с ПСЖ контракт до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 23 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Реал Сосьедад
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
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|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|20
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|Мальорка
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