Маркос Алонсо и Аспиликуэта в ближайшее время поговорят с "Челси" о переходе в "Барселону"

Теги сесар аспиликуэтамаркос алонсочелсибарселона

Маркос Алонсо и Аспиликуэта в ближайшее время поговорят с "Челси" о переходе в "Барселону"

Фото: твиттер Аспиликуэты\Автор неизвестен

Защитники Сезар Аспиликуэта и Маркос Алонсо все еще могут перейти в "Барселону".

Как сообщает Фернандо Поло, в эту пятницу Аспиликуэта и Алонсо смогут провести официальные переговоры с "Челси". Агент Маркоса, Фали Рамадани, уже был вчера в Лондоне, чтобы договориться с "синими".

По информации источника, "Барса" вела переговоры с обоими игроками в течение нескольких недель, особенно с Аспиликуэтой, и контакты были частыми. Хави считает его фундаментальным игроком, потому что, хотя он хотел бы играть на позиции правого защитника, он также может играть как центральный и левый защитник.

Он привнесет опыт, лидерство и характер в защиту и является приоритетным трансфером.

Как и в случае с Аспиликуэтой, Маркос Алонсо уже сообщил "Барсе", что хочет сменить Лондон на Барселону, и в его случае есть личные аспекты для переговоров о смене клуба.

Также не пропустите: Неймар может покинуть ПСЖ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" получит огромные деньги на трансферы

"Челси" получит огромные деньги на трансферы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов