Маркос Алонсо и Аспиликуэта в ближайшее время поговорят с "Челси" о переходе в "Барселону"

Фото: твиттер Аспиликуэты\Автор неизвестен

Защитники Сезар Аспиликуэта и Маркос Алонсо все еще могут перейти в "Барселону".

Как сообщает Фернандо Поло, в эту пятницу Аспиликуэта и Алонсо смогут провести официальные переговоры с "Челси". Агент Маркоса, Фали Рамадани, уже был вчера в Лондоне, чтобы договориться с "синими".

По информации источника, "Барса" вела переговоры с обоими игроками в течение нескольких недель, особенно с Аспиликуэтой, и контакты были частыми. Хави считает его фундаментальным игроком, потому что, хотя он хотел бы играть на позиции правого защитника, он также может играть как центральный и левый защитник.

Он привнесет опыт, лидерство и характер в защиту и является приоритетным трансфером.

Как и в случае с Аспиликуэтой, Маркос Алонсо уже сообщил "Барсе", что хочет сменить Лондон на Барселону, и в его случае есть личные аспекты для переговоров о смене клуба.

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