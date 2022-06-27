Ларссон ушел из "Спартака"
Фото: твиттер Джордана Ларссона/Автор неизвестен
Пресс-служба "Спартака" на официальном сайте объявила об уходе из команды шведского нападающего Джордана Ларссона.
Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2023 года. Таким образом, форвард стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
25-летний Ларссон выступал за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за "красно-белых" 83 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.
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