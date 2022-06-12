Криштиану Роналду пропустит матч против Швейцарии
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, по какой причине Криштиану Роналду пропустит матч против Швейцарии в Лиге наций.
Кроме капитана игру пропустят Жоау Моутинью и Рафаэл Геррейру.
По словам тренера, все эти футболисты не имеют проблем со здоровьем.
"Никаких проблем с травмами. Это обычное управление [составом]. Было бы бессмысленно брать 26 игроков, когда сыграть могут только 23. Этим игрокам выпало пропустить матч, вот и все", – сказал главный тренер сборной Португалии.
Матч Швейцария – Португалия пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.
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