Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, по какой причине Криштиану Роналду пропустит матч против Швейцарии в Лиге наций.

Кроме капитана игру пропустят Жоау Моутинью и Рафаэл Геррейру.

По словам тренера, все эти футболисты не имеют проблем со здоровьем.

"Никаких проблем с травмами. Это обычное управление [составом]. Было бы бессмысленно брать 26 игроков, когда сыграть могут только 23. Этим игрокам выпало пропустить матч, вот и все", – сказал главный тренер сборной Португалии.

Матч Швейцария – Португалия пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

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