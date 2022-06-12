Криштиану Роналду пропустит матч против Швейцарии

Теги португалиякриштиану роналду

Криштиану Роналду пропустит матч против Швейцарии

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, по какой причине Криштиану Роналду пропустит матч против Швейцарии в Лиге наций.

Кроме капитана игру пропустят Жоау Моутинью и Рафаэл Геррейру. 

По словам тренера, все эти футболисты не имеют проблем со здоровьем.

"Никаких проблем с травмами. Это обычное управление [составом]. Было бы бессмысленно брать 26 игроков, когда сыграть могут только 23. Этим игрокам выпало пропустить матч, вот и все", – сказал главный тренер сборной Португалии. 

Матч Швейцария – Португалия пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени. 

Не пропустите: В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сезона. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

На Левандовски появился неожиданный покупатель

На Левандовски появился неожиданный покупатель

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов