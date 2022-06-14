"Краснодар" выкупил трех нигерийских футболистов
Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен
"Краснодар" официально выкупил права на трех нигерийских футболистов у болгарского "Ботева".
Так, игроками российского клуба стали Олакунле Олусегуна, Джонатана Окоронкво и Ифеани Ндуку, о чем сообщила пресс-служба "быков".
В прошлом сезоне все трое играли за "Краснодар" на правах аренды.
Их контракты рассчитаны до лета 2026 года.
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