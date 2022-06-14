"Краснодар" выкупил трех нигерийских футболистов

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"Краснодар" выкупил трех нигерийских футболистов

Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен

"Краснодар" официально выкупил права на трех нигерийских футболистов у болгарского "Ботева".

Так, игроками российского клуба стали Олакунле Олусегуна, Джонатана Окоронкво и Ифеани Ндуку, о чем сообщила пресс-служба "быков".

В прошлом сезоне все трое играли за "Краснодар" на правах аренды.

Их контракты рассчитаны до лета 2026 года. 

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