Киевское "Динамо" на 93-й минуте проиграло в Лиге Европы

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Киевское "Динамо" на 93-й минуте проиграло в Лиге Европы

Фото: твиттер "Фенербахче"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы стамбульский "Фенербахче" на своем поле обыграл киевское "Динамо" со счетом 2:1.

Победу турецкому клубу принесли голы Густаво Энрике и Миши Батшуайи. У гостей отличился Виктор Цыганков.

"Фенербахче" Турция – "Динамо" Киев Украина - 2:1 (1:0)
Голы: Энрике, 35 - 1:0, Цыганков, 63 - 1:1, Батшуайи, 90+3 - 2:1

"Фенербахче": Байындыр, Густаво Энрике, Луан Перес, Салаи, Алиоски (Линкольн, 83), Кадиоглу, Арао, Крешпу (Яндаш, 83), Жоао Педро (Батшуайи, 69), Кинг (Валенсия, 69), Росси (Кахведжи, 69).

"Динамо" Киев: Бущан, Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 59), Сидорчук, Гармаш (Кравченко, 88), Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 68), Буяльский, Кабаев.

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