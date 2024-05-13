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Ворскла – Шахтер Донецк прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Ворскла - Шахтер Донецк прогноз uaf.com
Ворскла Ворскла
Кубок Украины 15 мая 2024, 12:00 Ворскла - Шахтер Донецк
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- : -
Украина,
Шахтер Донецк Шахтер Донецк
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Шахтер Донецк больше 1.5
Коэф.: 1.42
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В среду, 15 мая, определится победитель Кубка Украины сезона-2023/24. На стадионе Авангард в городе Ровно Шахтер Донецк сыграет против Ворсклы из Полтавы. Начало матча в 18:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Ворскла

Победа в финале Кубка Украины – единственный шанс Ворсклы квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон. Команда из Полтавы занимает 11-е место в украинской Премьер-лиге, и даже не обезопасила себя от вылета. От 13-го места, которое отправляет в плей-офф за место в Премьер-лиге, Ворскла оторвалась на 4 очка, а до финиша сезона еще 2 тура.

К матчу против Шахтера команда Сергея Долганского подходит с серией из 5 поражений подряд. В предыдущем туре Ворскла выигрывала 2:0 в матче против аутсайдера Премьер-лиги Миная, но в итоге проиграла 2:3, пропустив решающий гол с пенальти на 11-й компенсированной минуте. Перед этим полтавчане с таким же счетом проиграли другому аутсайдеру – Металлисту 1925.

В полуфинале Кубка Украины Ворскла обыграла Полесье (1:0), а перед этим выбила Оболонь и Металлист 1925.

Шахтер Донецк

К матчу против Ворсклы Шахтер подходит в статусе пятнадцатикратного чемпиона Украины. В субботу донецкая команда обыграла Динамо Киев в матче 28-го тура Премьер-лиги благодаря голу Георгия Судакова с пенальти, и тем самым гарантировала себе первое место по итогам сезона. Так что матч против Ворсклы является для Шахтера последним, который имеет турнирное значение.

Однако для Шахтера есть еще один важный матч, в котором он играть не будет. Дело в том, что если Реал Мадрид обыграет Боруссию Дортмунд в финале Лиги чемпионов, то Шахтер выйдет в основной раунд следующей ЛЧ напрямую. А вот если трофей выиграет немецкая команда, Шахтеру предстоит играть в квалификации.

Победная серия Шахтера в Премьер-лиге длится уже 15 матчей. В Кубке Украины команда Марино Пушича в полуфинале разгромила Черноморец 4:1, а перед этим обыграла Викторию Сумы (3:0) и Верес Ровно (3:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне Шахтер и Ворскла обменялись победами. В 24-м туре Шахтер выиграл 1:0, а в 9-м туре Ворскла была сильнее 2:1.
  • Ворскла лишь 1 раз в своей истории выигрывала Кубок Украины. В сезоне-2008/09 она сенсационно обыграла в финале Шахтер 1:0.

Прогноз на матч Ворскла – Шахтер Донецк

Шахтер – очевидній фаворит матча. Ставлю на то, что чемпионы Украины забьют более 1 гола.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Шахтер Донецк больше 1.5
Коэф.: 1.42
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