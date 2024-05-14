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"Это еще одна мотивация, чтобы победить", - Усик о схватке его команды с командой Фьюри

Новости бокса Сегодня, 15:29
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
"У меня профессиональные солдаты", - Усик о схватке его команды с командой Фьюри Фото: https://twitter.com/Dovus_Dunyasi

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал схватку его команды с представителями Тайсона Фьюри, во главе с отцом Джоном.

Как отметил украинский боксер для BoxingScene, то это невозможно, в его команде не просто бойцы и тренера, а настоящие профессиональные солдаты.

"Моя команда очень хорошо хочет драться - не боксировать - уличные драки, стрельба, ножи, борьба. Но я сказал: "Эй, ребята, возвращайтесь". Надо было вести себя должным образом. Для меня эта ситуация не имеет значения, это просто дополнительная мотивация для моей команды", - сказал Усик.

Александр также заявил, что это просто плохое поведение команды Тайсона Фьюри, ведь они все профессиональные спортсмены, а не уличные бойцы. Этот поединок - большое событие для обеих стран.

"Это плохая ситуация, просто плохая. Глупая ситуация. Я не хочу называть Джона плохим, потому что я не знаю ни его, ни то, какие у него мысли. Но он ударил моего друга, члена моей команды, и это еще одна мотивация для меня победить", - добавил Александр Усик.

Напомним, что перед пресс-конференцией боксеров, представители их команд начали драку, в результате которой отец Тайсона Фьюри Джон ударил головой одного из членов команды Усика. В итоге Джон Фьюри рассек себе лоб.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 18 мая и пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC. Однако позднее победитель будет лишен пояса IBF накануне боя двух обязательных претендентов Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа.

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