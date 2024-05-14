Чехия — Дания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.56 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею состоится поединок между сборными Чехии и Дании. Встреча пройдет в Праге в среду, 15 мая. Начало игры запланировано на 16:20 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Чехия

Чехия на текущем Чемпионате мира выступает в роли хозяев и всерьез рассматривается в качестве одного из главных претендентов на выход в четвертьфинал из своей группы.

После победы над финнами в серии буллитов, чехи разбили норвежцев, но швейцарцам проиграли снова в серии послематчевых бросков. В поединке против датчан хозяева должны решать вопрос с выходом в плей-офф. В случае победы команда почти наверняка сыграет в четвертьфинале.

Дания

Датчане хорошо стартовали на этом Чемпионате мира, обыграв в первом матче Австрию со счетом 5:1. Поражение во втором туре от главного фаворита канадцев мало кого удивило, а вот осечка в поединке против Норвегии может дорого стоить в итоге.

Минимальное поражение от норвежцев спутало все карты в этой группе. Теперь выход датчан в плей-офф под большим вопросом, ведь после трех матчей в их активе всего три очка. Дальше команду ждут поединки против Чехии, Великобритании, Швейцарии и Финляндии.

Интересные факты и личные встречи

Два из трех матчей чехов на этом турнире закончились в серии буллитов.

В последних семи матчах Дания потерпела пять поражений.

В предыдущих четырех матчах этих команд на Чемпионатах мира дело доходило минимум до овертайма.

Чехия — Дания Прогноз

Чехи выглядят очевидным фаворитом и должны побеждать датчан на домашней арене. Ставить буду на их поеду с форой 1.5 гола.

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