Чехия — Дания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года
В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею состоится поединок между сборными Чехии и Дании. Встреча пройдет в Праге в среду, 15 мая. Начало игры запланировано на 16:20 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
Чехия
Чехия на текущем Чемпионате мира выступает в роли хозяев и всерьез рассматривается в качестве одного из главных претендентов на выход в четвертьфинал из своей группы.
После победы над финнами в серии буллитов, чехи разбили норвежцев, но швейцарцам проиграли снова в серии послематчевых бросков. В поединке против датчан хозяева должны решать вопрос с выходом в плей-офф. В случае победы команда почти наверняка сыграет в четвертьфинале.
Дания
Датчане хорошо стартовали на этом Чемпионате мира, обыграв в первом матче Австрию со счетом 5:1. Поражение во втором туре от главного фаворита канадцев мало кого удивило, а вот осечка в поединке против Норвегии может дорого стоить в итоге.
Минимальное поражение от норвежцев спутало все карты в этой группе. Теперь выход датчан в плей-офф под большим вопросом, ведь после трех матчей в их активе всего три очка. Дальше команду ждут поединки против Чехии, Великобритании, Швейцарии и Финляндии.
Интересные факты и личные встречи
- Два из трех матчей чехов на этом турнире закончились в серии буллитов.
- В последних семи матчах Дания потерпела пять поражений.
- В предыдущих четырех матчах этих команд на Чемпионатах мира дело доходило минимум до овертайма.
Чехия — Дания Прогноз
Чехи выглядят очевидным фаворитом и должны побеждать датчан на домашней арене. Ставить буду на их поеду с форой 1.5 гола.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram