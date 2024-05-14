Мастерс Рима. Зверев без проблем проходит в четвертьфинал

В 1/8 финала турнира в WTA1000 в Риме Александр Зверев (5 номер мира) встретился с Нуну Боргеш (53 ракетка мира).

Александр Зверев очень удачно начал первый сет, он сразу захватил лидерство и не отпускал его. Он забрал этот сет за 36 минут, счет - 6:2. Во втором сете португальский теннисист уже навязал борьбу Звереву. Однако, довести дело до ничейного счета не получилось. Александр смог забрать второй сет и одержать итоговую победу 2:0.

Александр Зверев победил Нуну Боргеш за один час 27 минут и прошел в четвертьфинал турнира в Риме. Там его ждет встреча с американским теннисистом Тейлором Фрицем.

His 28th Masters 1000 quarter-final 🔥



Zverev takes out Borges 6-2 7-5 to advance 👉@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/vXGFRhEJi5 — ATP Tour (@atptour) May 14, 2024

Турнир ATP1000 в Риме. 1/8 финала

Зверев - Боргеш - 2:0 (6:2, 7:5)