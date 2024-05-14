Мастерс Рима. Зверев без проблем проходит в четвертьфинал
Новости тенниса Сегодня, 11:37
Фото: https://twitter.com/atptour
В 1/8 финала турнира в WTA1000 в Риме Александр Зверев (5 номер мира) встретился с Нуну Боргеш (53 ракетка мира).
Александр Зверев очень удачно начал первый сет, он сразу захватил лидерство и не отпускал его. Он забрал этот сет за 36 минут, счет - 6:2. Во втором сете португальский теннисист уже навязал борьбу Звереву. Однако, довести дело до ничейного счета не получилось. Александр смог забрать второй сет и одержать итоговую победу 2:0.
Александр Зверев победил Нуну Боргеш за один час 27 минут и прошел в четвертьфинал турнира в Риме. Там его ждет встреча с американским теннисистом Тейлором Фрицем.
Турнир ATP1000 в Риме. 1/8 финала
Зверев - Боргеш - 2:0 (6:2, 7:5)
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