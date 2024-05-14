Один шаг до титула. Манчестер Сити побеждает Тоттенхэм, оставив "Шпор" без Лиги Чемпионов

Манчестер Сити приехал в гости к Тоттенхэму. Команды встречались в рамках перенесенного матча 34-го тура АПЛ.

“Шпоры” активнее начали поединок и создали опасный момент в самом начале встречи, но Эдерсон показал реакцию после удара Бентанкура. Гости ответили выстрелом Фодена.

После этого игра перетекла в спокойное и вязкое русло: команды явно боялись допустить ошибку и ожидали этого от соперника. В таком стиле оппоненты играли до ухода на перерыв и голов зрители закономерно не увидели.

Вторую половину встречи активнее начали подопечные Гвардиолы. Сперва от пропущенного хозяев поля спас Ромеро, но через несколько минут голкипер остался не у дел, когда Сити разыграл отменную комбинацию, которую точным ударом завершил Холанд.

Все потуги хозяев отыграться оказались тщетными. Да и опасных моментов, чтобы спасти матч, они создали откровенно немного. В конце встречи Супершанс имел Сон, но кореец не смог переиграть Ортегу, вышедшего вместо Эдерсона.

В компенсированное время Сити получил право пробить пенальти, который уверенно реализовал Холанд, оформивший дубль.

После сегодняшней победы Сити обошел Арсенал на два очка. Теперь судьба титула полностью в руках “горожан”. В заключительном туре команда Гвардиолы сыграет против Вест Хэма. Арсенал встретится с Эвертоном.

Что касается Тоттенхэма, то “шпоры” лишились даже теоретических шансов попасть в топ-4 и Лигу Чемпионов по итогам сезона. Астон Вилла уже недосягаема.

АПЛ, 34-й тур

Тоттенхэм - Манчестер Сити - 0:2

Гол: Холанд, 51, 90+1, с пенальти