Фарко – Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Pharco FC Коэф.: 1.89 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 23-го тура египетской Премьер-Лиги будет сыгран в среду вечером в Александрии, где местный Фарко примет Баладият Эль-Махалла. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Фарко

Команда Тарека Эль Ашри ведёт борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. На текущий момент Фарко занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе всего 16 очков после 20-ти сыгранных туров. От спасительной 15-й позиции Фарко отделяет всего три очка и есть отличный шанс наверстать это отставание, ведь в гости к Фарко приезжает прямой конкурент Баладият Эль-Махалла.

В рамках последнего тура Фарко проводил выездной матч против Эль-Гуна и оформил победу со счётом 2:1. Пропустив первым на 40-й минуте, Фарко смог не только отыграться, но и забить победный мяч 45+6 минуте. Эта победа прервала безвыигрышную серию Фарко, которая насчитывала шесть поединков (3 ничьи и 3 поражения). Отметим, что на своём поле Фарко оформил только одну победу, проиграв в пяти матчах из девяти.

Баладият Эль-Махалла

Команда Рамадана Эль-Сайеда также ведёт борьбу за сохранение прописки в египетской Премьер-Лиге и в последних турах демонстрирует ужасные результаты. На текущий момент Баладият Эль-Махалла по итогам 21-ого сыгранного матча занимает 15-е место в турнирной таблице. От зоны вылета клуб из Эль-Махалла отделяет всего 3 балла.

В рамках последнего тура команда Рамадана Эль-Сайеда проводила домашний матч против Аль-Ахли и уступила со счётом 1:2. Это поражение стало уже четвёртым подряд для Баладията. Что касается выездной статистики, то Баладият в десяти матчах набрал только 9 очков, добыв лишь две победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Баладият обыграл Фарко в родных стенах со счётом 3:2

В трёх последних домашних матчах Фарко из пяти забивали обе команды

В 4-х последних матчах из пяти с участием Баладият Эль-Махалла сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Фарко – Баладият Эль-Махалла прогноз

Фарко откровенно лучше сейчас выглядит и заслуживает того, чтобы выбраться из зоны вылета. Пожалуй, лучше шанса, чем в матче с прямым конкурентом не найти. Наша ставка «Победа Фарко» с коэффициентом 1.89.

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