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Эль-Дахлея – Эль-Гуна прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Эль-Дахлия - Эль Гунах прогноз Фото: facebook.com/GounaFC / Автор неизвестен
Эль-Дахлия Эль-Дахлия
Премьер-лига Египет 15 мая 2024, 09:00 Эль-Дахлия - Эль Гунах
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- : -
Египет,
Эль Гунах Эль Гунах
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.65
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Один из поединков 23-го тура Египетской Премьер-Лиги будет сыгран в среду в Каире, где Эль Дахлея примет Эль-Гуну. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Эль Дахлея

"Красно-чёрные" занимают последнее место в турнирной таблице и пока всё выглядит так, что Эль Дахлея не готова к борьбе в элитном дивизионе, ведь в 21-м поединке команда Алаа Абд Элаала смогла оформить только одну победу, проиграв при этом в 12-ти встречах. В итоге на счету у Эль Дахлеи всего 9 набранных очков и от спасительной зоны команду отделяет уже восемь очков.

В рамках предыдущего тура "красно-чёрные" проводили выездной матч против Эль-Исмаили, в котором проиграли с минимальным счётом 0:1. В итоге Эль Дахлея не в состоянии добиться победы вот уже в 12-ти матчах во всех турнирах, оформив на данном отрезке четыре ничьи в Премьер-Лиге.

Эль-Гуна

"Бело-чёрные" вернулись в элитный дивизион египетского футбола, однако текущий сезон проводят на весьма посредственном уровне. Эль-Гуна занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги только десятую строчку. В 21-м туре Эль-Гуна оформила семь побед при семи ничейных исходах и семи поражениях.

На минувших выходных команда Реда Шехата принимала в родных стенах Фарко и уступила со счётом 1:2, забив первой в том поединке. Это поражение стало третьим для команды Реда Шехата в последних пяти турах при всего двух победах на данном отрезке. На выезде Эль-Гуна оформила только три победы в 9-ти встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Эль-Гуна оформила победу со счётом 2:0 над Эль-Дахлея в родных стенах
  • Только в двух матчах из пяти последних в этом противостоянии сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В 4-х домашних поединках Эль-Дахлея не проиграла ни разу «бело-чёрным», оформив при этом две победы

Эль-Дахлея – Эль-Гуна прогноз

Хозяева выглядят откровенно слабо и нет ничего удивительного в том, что Эль-Гуна идёт небольшим фаворитом в этом противостоянии. На победу гостей дают коэффициент 2.41, однако наша ставка «Победа Эль-Гуны с форой (0)» с коэффициентом 1.65.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.65
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