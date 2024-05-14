EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Германия – Латвия прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Германия – Латвия прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Германия - Латвия прогноз Фото: https://twitter.com/deb_teams
Германия Германия
Чемпионат Мира 15 мая 2024, 09:20 Германия - Латвия
Острава, Острава Арена
Латвия Латвия
Прогноз на матч Победа Германия
Коэф.: 1.69
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

В среду, 15 мая, пройдет очередной матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии. Сборная Германии встретится против Латвии, игра начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Германия

Немцы провели уже три матча на турнире. Германия победила в первом матче сборную Словакии со счетом 6:4. Прекрасную игру провела первая тройка нападения немцев, они набрали восемь очков за 60 минут. Однако, в следующих двух матчах Германия провалила. Они проиграли две игры, США и Швеции, с одинаковым счетом 1:6. И снова первая тройка показала хорошие результаты: шесть очков в двух матчах. После трех матчей в активе Германии три очка, в этих матчах они забросили восемь шайб, а пропустили - 16.

На этот турнир они привезли четырех представителей НХЛ и продолжат борьбу за плей-офф. Однако, ситуация усложняется, немцам нужно побеждать во всех оставшихся играх и надеяться на ошибки от конкурентов. Напомним, что Германия является действующим серебряными призерами Чемпионата мира. В прошлом году они дошли до финала, где проиграли Канаде со счетом 2:5.

Латвия

Латвийцы пока обходят Германию, в двух матчах они одержали две победы. И первом матче Латвия обыграла Францию со счетом 5:4, а во второй - одолели Францию 3:2 и также в овертайме. Сейчас сборная Латвии идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе четыре пункта. К слову, во вторник 14 мая, латвийцы сыграют третий матч группового этапа против Казахстана.

Латвия привезла на этот турнир только одного игрока, выступающего в Национальной хоккейной лиге - голкипер Коламбуса Элвис Мерзликинс. В прошлом году Латвия сделала невероятное, они заняли третье место. Вероятно, они захотят попытаться повторить это достижение. Однако, сделать это будет очень трудно, глядя на уровень составов других сборных, поэтому, для начала, Латвии нужно пробиться в плей-офф.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Последний раз Латвия и Германия провела очный матч в 2021 году, тогда немцы выиграли со счетом 2:1.
  • Латвия не проигрывает в основное время в девяти из последних 10 матчей. Команда Германии одержала победу в основное время в семи из последних 10 матчей.
  • Латвия забивает более двух шайб в семи из последних 10 матчей. Германия забивает больше двух голов в восьми из последних 10 матчей.

Германия – Латвия прогноз

Для сборной Германии этот матч невероятно важен, ведь Латвия - их прямой конкурент. Я соглашусь с мнением букмекеров и поставлю на победу немцев с коэффициентом 1,69.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Германия
Коэф.: 1.69
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Алехандро Табило - Карен Хачанов прогноз ATP Roma 14 мая 2024, 05:00 Алехандро Табило — Карен Хачанов прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Алехандро Табило Коэф.: 1.56 Карен Хачанов Рекомендуем Лайнбет
Ига Свентек - Мэдисон Киз прогноз WTA Rome 2024 14 мая 2024, 07:00 Ига Свентек – Мэдисон Киз прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Ига Свентек Коэф.: 1.64 Мэдисон Киз Сделать ставку Мелбет
Эль-Иттихад Эль-Сакандари - Смуха прогноз Премьер-лига Египет 14 мая 2024, 09:00 Аль-Иттихад – Смуха прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Эль-Иттихад Эль-Сакандари Коэф.: 1.66 Смуха Сделать ставку Мелбет
Дания - Норвегия прогноз Чемпионат мира 14 мая 2024, 09:20 Дания — Норвегия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Дания Коэф.: 1.74 Норвегия Рекомендуем Лайнбет
Казахстан - Латвия прогноз Чемпионат Мира 14 мая 2024, 09:20 Казахстан – Латвия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Казахстан Коэф.: 1.54 Латвия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:14 Астон Вилла в самой концовке уходит от поражения в матче с Ливерпулем Новости футбола Сегодня, 16:59 Барса впервые за месяц не пропустила гол и вернулась на второе место Ла Лиги Новости хоккея Сегодня, 16:59 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости тенниса Сегодня, 16:32 Медведев в трех сетах обыграл представителя второй сотни рейтинга на турнире в Риме Новости бокса Сегодня, 16:08 Усик считает, что Фьюри страдает биполярным расстройством Новости футбола Сегодня, 15:42 На него это не похоже. Эпичный автогол чемпиона мира в матче против Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 15:01 Скандальный форвард Манчестер Юнайтед останется в Ла Лиге на следующий сезон Новости футбола Сегодня, 14:37 Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем против Тулузы Новости футбола Сегодня, 14:24 Экс-игрок Баварии призвал мюнхенский клуб продать Кейна Новости футбола Сегодня, 14:00 Бразильский новичок Барселоны может покинуть клуб уже летом
Прогнозы на спорт
Теннис 14 мая 2024 Алехандро Табило — Карен Хачанов прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Теннис 14 мая 2024 Ига Свентек – Мэдисон Киз прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол 14 мая 2024 Аль-Иттихад – Смуха прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей 14 мая 2024 Дания — Норвегия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей 14 мая 2024 Казахстан – Латвия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол 14 мая 2024 Эль-Гаиш – Исмаили прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Теннис 14 мая 2024 Стефанос Циципас – Алекс Де Минаур прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей 14 мая 2024 Канада – Австрия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Хоккей 14 мая 2024 Польша – Франция прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Футбол 14 мая 2024 Осасуна – Мальорка прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года