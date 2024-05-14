Германия – Латвия прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Германия Коэф.: 1.69 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В среду, 15 мая, пройдет очередной матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии. Сборная Германии встретится против Латвии, игра начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Германия

Немцы провели уже три матча на турнире. Германия победила в первом матче сборную Словакии со счетом 6:4. Прекрасную игру провела первая тройка нападения немцев, они набрали восемь очков за 60 минут. Однако, в следующих двух матчах Германия провалила. Они проиграли две игры, США и Швеции, с одинаковым счетом 1:6. И снова первая тройка показала хорошие результаты: шесть очков в двух матчах. После трех матчей в активе Германии три очка, в этих матчах они забросили восемь шайб, а пропустили - 16.

На этот турнир они привезли четырех представителей НХЛ и продолжат борьбу за плей-офф. Однако, ситуация усложняется, немцам нужно побеждать во всех оставшихся играх и надеяться на ошибки от конкурентов. Напомним, что Германия является действующим серебряными призерами Чемпионата мира. В прошлом году они дошли до финала, где проиграли Канаде со счетом 2:5.

Латвия

Латвийцы пока обходят Германию, в двух матчах они одержали две победы. И первом матче Латвия обыграла Францию со счетом 5:4, а во второй - одолели Францию 3:2 и также в овертайме. Сейчас сборная Латвии идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе четыре пункта. К слову, во вторник 14 мая, латвийцы сыграют третий матч группового этапа против Казахстана.

Латвия привезла на этот турнир только одного игрока, выступающего в Национальной хоккейной лиге - голкипер Коламбуса Элвис Мерзликинс. В прошлом году Латвия сделала невероятное, они заняли третье место. Вероятно, они захотят попытаться повторить это достижение. Однако, сделать это будет очень трудно, глядя на уровень составов других сборных, поэтому, для начала, Латвии нужно пробиться в плей-офф.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последний раз Латвия и Германия провела очный матч в 2021 году, тогда немцы выиграли со счетом 2:1.

Латвия не проигрывает в основное время в девяти из последних 10 матчей. Команда Германии одержала победу в основное время в семи из последних 10 матчей.

Латвия забивает более двух шайб в семи из последних 10 матчей. Германия забивает больше двух голов в восьми из последних 10 матчей.

Германия – Латвия прогноз

Для сборной Германии этот матч невероятно важен, ведь Латвия - их прямой конкурент. Я соглашусь с мнением букмекеров и поставлю на победу немцев с коэффициентом 1,69.

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