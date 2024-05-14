Клубы Профессиональной лиги Саудовской Аравии заинтересовались опорным полузащитником МЮ

Клубы Профессиональной лиги Саудовской Аравии заинтересовались полузащитником Манчестер Юнайтед Каземиро, сообщает Фабрицио Романо.

Уже с октября несколько представителей Саудовской Аравии интересуются бразильским футболистом. Ожидается, что предложения к представителям Каземиро и к клубу Манчестер Юнайтед поступят после того, когда состоится утверждение окончательного бюджета для клубов Профессиональной лиги Саудовской Аравии. Таким образом, у Каземиро есть шансы, чтобы покинуть МЮ этим летом.

Напомним, что Манчестер Юнайтед и французский защитник Рафаэль Варан решили не продлевать сотрудничество, и после окончания контракта грядущим летом 31-летний игрок покинет команду свободным агентом. В заявлении "манкунианцы" поблагодарили Варана за его работу в коллективе и пожелали успехов в будущем.

К слову, чистка состава в Манчестер Юнайтед может не пощадить никого, и к уходу из команды готовятся даже ее лидеры.