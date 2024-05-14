Определились все четвертьфинальные пары турнира ATP1000 в Риме

Заключительным матчем 1/8 финала на турнир Мастерс Рима Стефанос Циципас сыграл против Алекса Де Минора.

Греческий теннисист всего за один час и одну минуту смог одолеть своего соперника. Первый сет завершился со счетом 6:1, второй - 6:2. Таким образом, Циципас стал последним участником четвертьфинального турнира ATP1000 в Риме.

Кроме Стефаноса в следующий раунд смогли пройти: Алехандро Табило, Чжичжэнь Чжан, Александер Зверев, Тейлор Фриц, Стефанос Циципас, Николас Харри, Хуберт Хуркач и Томми Пол. Также, стали известны все четвертьфинальные пары.

Турнир ATP1000 в Риме. Пары четвертьфинала

Табило - Чжан

Зверев - Фриц

Циципас - Харри

Хуркач - Пол

Все матч этой стадии пройдут в среду, 15 мая. После этого мы узнаем участников полуфинала.