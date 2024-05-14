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Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз прогноз Фото: https://www.canishoopus.com/ Автор - AAron Ontiveroz
Денвер Наггетс Денвер Наггетс
НБА Сегодня, 22:30 Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз
Денвер , Ball Arena
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
Прогноз на матч Победа Денвер Наггетс
Коэф.: 1.56
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15 мая свою пятую встречу серии в плей-офф НБА проведут Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз. Прогноз на матч этих соперников составлен экспертами Dailysports.

Денвер Наггетс

До этой серии у Денвера не было проблем, вторые в регулярном чемпионате на Западе, уверенно обыграли Лейкерс в стыковых играх – 4:1. Начало против Миннесоты было настоящим шоком, Наггетс проиграли два матча на своем паркете. Чтоб вернуться в игру нужно было побеждать в гостях, Йокич и компания напомнили, что они чемпионы, выиграв две встречи на выезде.

Теперь все начинается сначала, у Денвера снова преимущество своего паркета. Травмы не позволят выйти на паркет двоим баскетболистам. Сейчас у команды психологический подъем, пришло время побеждать и на своем паркете.

Миннесота Тимбервулвз

Одно из главных открытий сезона солидно выглядит и в плей-офф. Миннесота не оставила шансов звездному Финиксу, одержав победу в серии со счетом 4:0. Команда оптимистично начала и против Денвера, когда дважды выиграла в гостях, но развить успех не удалось, последовало два домашних поражения.

Уступить действующему чемпиону не стыдно, хотя у Тимбервулвз явно другие планы. Многое будет зависеть от Эдвардса, который в играх плей-офф набирает в среднем больше баллов, чем в регулярном чемпионате, а именно 32 очка в среднем. Перед этой важной битвой у клуба одна кадровая потеря.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • По итогам четырех встреч счет пока что 2:2, пока в серии выигрывают только гости.
  • Денвер играл отлично дома в регулярном чемпионате, а в плей-офф у клуба 3 победы в пяти противостояниях.
  • Миннесота в текущем плей-офф провела четыре матча и во всех случаях праздновала победу.

Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз Прогноз

В данном противостоянии хозяева котируются фаворитами, с чем мы согласны, ведь Денвер совершил небольшой камбэк, поэтому должен быть на кураже. У Миннесоты должно быть ощущение упущенных возможностей, нужно перестроится психологически. Поставим здесь на чистую победу Денвера.

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Прогноз на матч Победа Денвер Наггетс
Коэф.: 1.56
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