Вратарь Манчестер Сити достиг юбилейной отметки в Премьер-лиге

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон достиг внушительной отметки в английской Премьер-лиге.

Перенесенный матч 34-го тура против Тоттенхэма стал для бразильского голкипера юбилейным, 250-м в АПЛ.

Ederson makes his 250th Premier League appearance for Manchester City this evening. 🧤#TOTMCI pic.twitter.com/80SL7OaPfj — Squawka Live (@Squawka_Live) May 14, 2024

Эдерсон перешел в Манчестер Сити летом 2017 года из Бенфики за 40 миллионов евро. С тех пор он является основным голкипером команды, сыграв 331 матч.

В текущем сезоне Эдерсон сыграл 42 матча во всех турнирах, в 15 из которых оформил “клиншит”. Контракт бразильского вратаря с “горожанами” рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ман Сити подошел к матчу против “шпор” на втором месте в таблице, но в случае победы, команда Гвардиолы обойдет Арсенал.