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Главный тренер ПСЖ анонсировал сразу несколько трансферов летом

Новости футбола Сегодня, 12:52
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Главный тренер ПСЖ анонсировал сразу несколько трансферов летом Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике анонсировал несколько подписаний парижским клубом в летнее трансферное окно.

По словам наставника парижан, чемпион Франции подпишет несколько новых игроков на разные позиции.

“Могу подтвердить, что в следующем сезоне мы подпишем новых игроков на каждую позицию». Это также послание игрокам, которые сейчас есть в составе, даже лучшим игрокам: в следующем сезоне я хочу, чтобы на каждую позицию было по два важных игрока. Будет сложно играть за ПСЖ и выигрывать конкуренцию”, - приводит слова Энрике Фабрицио Романо.

Напомним, что летом ПСЖ покинет главная звезда, Килиан Мбаппе. Звездный француз должен стать игроком Реала Мадрида.

Также клуб из столицы Франции по окончании сезона покинет опытный вратарь.

До конца сезона в чемпионате Франции ПСЖ, который уже обеспечил себе чемпионство, еще сыграет против Ниццы и Метца. Также команда Луиса Энрике сразится с Лионом за победу в Кубке Франции.

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ПСЖ Лига 1 Франция
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