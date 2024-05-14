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Майк Тайсон дал свой прогноз на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика

Новости бокса Сегодня, 12:15
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Майк Тайсон дал свой прогноз на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика Фото: https://twitter.com/MikeTyson

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон спрогнозировал победителя боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам Железного Майка для FightHype, он с нетерпением ждет этого поединка. По его мнению, Фьюри может оказаться слишком сильным для Усика. Ведь у него есть преимущество в росте и весе.

"Я иду навстречу Тайсону Фьюри, потому что я думаю, что он просто пересилит его (Усика). Он догонит его и победит. Я должен драться с Фьюри. Я думаю, что он лучший боец в мире, особенно в супертяжелом весе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо, но это не мешает им быть великими бойцами", - заявил Майк Тайсон.

К слову, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте против Александра Усика. Цыганский Король заявил, что бой с Усиком не будет для него важнее, чем предыдущие поединки.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своем детстве. По словам будущего чемпиона, он вырос во дворе, а его компанией была хулиганская среда.

Усик и Тайсон Фьюри сразятся за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте 18 мая в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. На кону будут стоять все пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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