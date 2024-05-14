Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Нью-Йорк Никс Коэф.: 1.77 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

На 15 мая в плей-офф НБА запланировано две встречи, в том числе между собой сыграют Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на данное событие.

Нью-Йорк Никс

Для Никс сезон складывается удобно, стали вторыми в регулярном чемпионате, а сетка в плей-офф не такая сложная. В первом круге удалось выбить Филадельфию, соперник сильный, но находился не в лучшей форме, в итоге 4:2 в серии. Хорошо команда началась и серия против Индианы, ведь удалось повести 2:0 после домашних встреч, но потом были проиграли выездные матчи, поэтому счет сравнялся.

Травмы не позволят выйти на паркет пятерым игрокам, Никс играют хорошо дома, таким преимуществом обязательно надо пользоваться, ведь так можно пробиться в финал конференции.

Индиана Пэйсерс

Хоть у Индианы неплохой состав, какого-то прорыва от клуба не ожидали. В первом круге удалось пройти сильный Милуоки – 4:2, здесь помогла удача, так как у соперника выпали из обоймы лидеры.

Пока неплохо идут дела и против Никс, хоть и начали с двух поражений, удалось сравнять счет в серии. Индиана блестяще играет дома, данный фактор и позволяет держаться на плаву. После двух побед баскетболисты должны были обрести уверенность. Один игрок из-за повреждения пропустит предстоящую битву.

Интересные факты о матче и история личных встреч

По итогам четырех противостояний, счет в серии пока 2:2.

Никс на своем паркете одержали четыре победы в 5 встречах в этом сезоне плей-офф.

Пэйсерс играют в гостях слабо на выезде, всего одна победа в пяти противостояниях.

Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс Прогноз

В этой паре Никс котируются небольшими фаворитами, хотя Индиана поймала кураж, поэтому может оказать серьезное сопротивление. Ожидается сложная и непредсказуемая битва, где интрига может держаться до последних секунд. Рискнем здесь сделать ставку на чистую победу хозяев.

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