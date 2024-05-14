Дубль Винисиуса помог Реал Мадриду разгромить Алавес
Новости футбола Сегодня, 17:26
Фото: https://twitter.com/realmadrid
В матче 36 тура испанской Ла Лиги Реал Мадрид на своем поле сыграл против Алавеса.
Уже в первом тайме Сливочные сняли все вопросы относительно победителя матча. На десятой минуте счет открыл Джуд Беллингем, через 17 минут Винисиус удвоил преимущество хозяев, а в компенсированное к первому тайму время, Вальверде сделал счет 3:0.
После перерыва Реал продолжил доминировать на футбольном поле и отметился еще двумя голами. Винисиус, с ассиста Беллингема, оформил дубль, а точку в матче поставил Арда Гюлер.
Реал Мадрид одерживает очередную победу в Ла Лиге. Сейчас в их активе 93 очка после 36 туров.
Ла Лига. 36-й тур
Реал - Алавес - 5:0
Голы: 1:0 - 10 Белингем, 2:0 - 27 Винисиус, 3:0 - 45+1 Вальверде, 4:0 - 70 Винисиус, 5:0 - 81 Гюлер
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости хоккея Сегодня, 16:57 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Новости бокса Сегодня, 16:30 Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой
Новости футбола Сегодня, 08:28 Ан-Наср летом укажет на дверь трём звездам. Есть ли среди них Роналду?
Новости футбола Сегодня, 02:15 Ужасающе. Защитник ПСЖ показал последствия травмы ахилла
Новости футбола Вчера, 12:41 "AGUEROOOOOO". 12 лет назад случилась самая эпичная развязка сезона в АПЛ
Новости бокса Вчера, 10:54 (ВИДЕО) Отец Тайсона Фьюри рассек лоб после стычки с представителем команды Усика
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:26 Дубль Винисиуса помог Реал Мадриду разгромить Алавес Новости футбола Сегодня, 16:58 Один шаг до титула. Манчестер Сити побеждает Тоттенхэм и оставил Шпор без Лиги Чемпионов Новости хоккея Сегодня, 16:57 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости бокса Сегодня, 16:30 Тайсон Фьюри - Александр Усик: дата, когда и где смотреть онлайн бой Новости футбола Сегодня, 16:02 Легенда испанского топ-клуба открыт к переменам, несмотря на недавнее продление контракта Новости бокса Сегодня, 15:29 "Это еще одна мотивация, чтобы победить", - Усик о схватке его команды с командой Фьюри Новости футбола Сегодня, 15:08 Вратарь Манчестер Сити достиг юбилейной отметки в Премьер-лиге Новости баскетбола Сегодня, 15:01 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 14:47 Защитник Барселоны провел первую тренировку за 3,5 месяца после тяжелой травмы Новости тенниса Сегодня, 14:19 Определились все четвертьфинальные пары турнира ATP1000 в Риме
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Теннис 15 мая 2024 Елена Остапенко — Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Эль-Дахлея – Эль-Гуна прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей 15 мая 2024 Чехия — Дания прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Хоккей 15 мая 2024 Германия – Латвия прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Пирамидс – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Фарко – Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Ворскла – Шахтер Донецк прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года Футбол 15 мая 2024 Динамо Загреб – Риека прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года