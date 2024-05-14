Дубль Винисиуса помог Реал Мадриду разгромить Алавес

В матче 36 тура испанской Ла Лиги Реал Мадрид на своем поле сыграл против Алавеса.

Уже в первом тайме Сливочные сняли все вопросы относительно победителя матча. На десятой минуте счет открыл Джуд Беллингем, через 17 минут Винисиус удвоил преимущество хозяев, а в компенсированное к первому тайму время, Вальверде сделал счет 3:0.

После перерыва Реал продолжил доминировать на футбольном поле и отметился еще двумя голами. Винисиус, с ассиста Беллингема, оформил дубль, а точку в матче поставил Арда Гюлер.

Реал Мадрид одерживает очередную победу в Ла Лиге. Сейчас в их активе 93 очка после 36 туров.

Ла Лига. 36-й тур

Реал - Алавес - 5:0

Голы: 1:0 - 10 Белингем, 2:0 - 27 Винисиус, 3:0 - 45+1 Вальверде, 4:0 - 70 Винисиус, 5:0 - 81 Гюлер