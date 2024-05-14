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Пирамидс – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 15 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Пирамидз - Ceramica Cleopatra прогноз Фото: facebook.com/Pyramidsfc / Автор неизвестен
Пирамидз Пирамидз
Премьер-лига Египет 15 мая 2024, 12:00 Пирамидз - Ceramica Cleopatra
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- : -
Египет,
Ceramica Cleopatra Ceramica Cleopatra
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Пирамидз
Коэф.: 1.69
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Поединок 23-го тура египетской Премьер-Лиги, в котором сойдутся Пирамидс и Керамика Клеопатра, будет сыгран в среду вечером в Каире. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Пирамидс

Команда Жайми Пашеку лидирует в египетской Премьер-Лиге и опережает ближайшего соперника на 7 баллов. При этом важно отметить, что у Пирамидса ещё и две игры в запасе имеется. По итогам 19-ти сыгранных поединков Пирамидс набрал 44 очка, уступив лишь в одном поединке в текущем розыгрыше.

В последнем туре Пирамидс проводил выездной матч против Аль-Масри в котором оформил победу со счётом 1:0. Эта победа стала для подопечных Жайми Пашеку шестой кряду в рамках Премьер-Лиги. Что касается статистики в родных стенах, то в десяти матчах Пирамидс не проиграл ни разу, оформив при этом шесть побед.

Керамика Клеопатра

"Золото и кровь" входят в число команд, которые ведут борьбу за попадание в первую тройку по итогам сезона. На данный момент Керамика Клеопатра занимает седьмое место в турнирной таблице Египетской Премьер-Лиги, в 20-ти поединках набрав 31 очко.

При этом отставание от третьей строчки, на которой обосновался ЗЕД, составляет всего пять очков. К матчу против лидера Премьер-Лиги "Золото и кровь" подходит после домашней победы над Эль Гаишем со счётом 2:1. Эта победа стала для команду уже второй кряду, тогда как перед этим взять три очка «Золото и кровь» не могли в пяти матчах подряд, в 4-х случаях сыграв вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды сыграли в рамках матча за 3-е место Суперкубка, в котором в серии пенальти сильнее оказался Пирамидс
  • В первом круге Керамика Клеопатра обыграла Пирамидс в родных стенах со счётом 2:0
  • Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Пирамидс – Керамика Клеопатра прогноз

Пирамидс явный фаворит этого матча и не удивительно, что букмекеры на победу хозяев дают всего 1.69. Считаем, что команда Жайми Пашеку выиграет этот поединок, и наша ставка «Победа Пирамидс» с коэффициентом 1.69.

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Прогноз на матч Победа Пирамидз
Коэф.: 1.69
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100%
1хБет 5.00
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