Стало известно, при каком условии Реал продаст своего вратаря

Стало известно, при каком условии Реал Мадрид может продать своего вратаря Андрея Лунина.

DefensaCentral подтверждает, что Реал намерен продлить контракт с Луниным до 2029 года. Но при этом в Королевском клубе готовы рассмотреть продажу голкипера, если получат предложение по игроку от 30 млн евро.

Это произойдет только в том случае, если украинский вратарь не сможет выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что Реал и Лунин продлят контракт, но голкипер поставил клубу серьезное условие.

Текущий контракт украинца истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне 25-летний голкипер сыграл 30 матчей во всех турнирах, из которых 12 - “на ноль”.

Напомним, что после тяжелой травмы Куртуа, которую бельгиец получил летом, основным голкипером Реала сначала стал арендованный у Челси Кепа Аррисабалага, но зимой украинец выиграл у него конкуренцию и занял место в воротах “сливочных”.